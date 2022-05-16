Стало відомо про дату і місце прощання з Леонідом Кравчуком

Прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком відбудеться 17 травня, повідомив Офіс президента України.

Церемонія розпочнеться об 11-й ранку в Українському домі (вул. Хрещатик, 2).

88-річний Леонід Кравчук помер 10 травня після тривалої хвороби. У липні 2021 року він потрапив до реанімації після операції на серці.

Кравчук очолював Верховну Раду України в період розпаду СРСР, з липня 1990 по листопад 1991 року. На перших виборах президента він набрав понад 60% голосів, обійшовши в першому турі головного опонента – В’ячеслава Чорновола, який набрав 23,27% голосів.

У дострокових виборах 1994 року Кравчук поступився Леоніду Кучмі.