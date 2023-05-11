У Кремлі відреагували на рішення Польщі перейменувати Калінінград

Кремль різко засудив рішення Польщі змінити назву Калінінграда в офіційних польських документах.

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав це рішення «таким, що межує з божевіллям». «Це вже навіть не русофобія, це такі процеси, що межують з божевіллям, які відбуваються в Польщі», – цитувало заяву Пєскова російське державне агентство ТАСС 10 травня.

Перед цим урядовий Комітет зі стандартизації географічних назв у Варшаві рекомендував використовувати лише польську назву Крулевець для міста, яке в Росії називають Калінінград – на честь одного з радянських лідерів Михайла Калініна. Зміна набрала чинності 9 травня, йдеться в повідомленні на сайті комітету.

У тексті рішення зазначено, що російська назва є «елементом символічного простору Росії», «штучною» та «не повʼязаною з історією» міста.

Міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що місто розташоване поряд із кордонами Польщі, але його імʼя належить «злочинцеві, винному в тому числі в ухваленні рішення про масове вбивство поляків» (чиновник має на увазі Катинський розстріл).

У рішенні вказано, що «жодна держава не може бути примушена до використання неприйнятних їм назв рідною мовою». Калінградську область уряд рекомендував називати Крулевецькою. Рішення схвалене міністерством закордонних справ Польщі.

Калінінград (на той момент мав німецьку назву Кеніґсберґ) був приєднаний до Радянського Союзу за підсумками Другої світової війни як частина Східної Прусії. СРСР також отримав Мемель (зараз – Клайпеда в Литві), Польща – Данциґ (зараз Гданськ).