Урядовий Комітет зі стандартизації географічних назв у Варшаві рекомендував використовувати лише польську назву Крулевець для міста, яке в Росії називають Калінінград – на честь одного з радянських лідерів Михайла Калініна. Зміна набрала чинності 9 травня, йдеться на сайті комітету.

У тексті рішення зазначено, що російська назва є «елементом символічного простору Росії», «штучною» та «не повʼязаною з історією» міста.

Міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що місто розташоване поряд із кордонами Польщі, але його імʼя належить «злочинцеві, винному в тому числі в ухваленні рішення про масове вбивство поляків» (чиновник має на увазі Катинський розстріл).

У рішенні йдеться, що «жодна держава не може бути примушена до використання неприйнятних їм назв рідною мовою». Калинградську область уряд рекомендував називати Крулевецькою. Рішення схвалене міністерством закордонних справ Польщі, у Росії його ще не не коментували.

Калінінград (на той момент мав німецьку назву Кеніґсберґ) був приєднаний до Радянського Союзу за підсумками Другої світової війни як частина Східної Прусії. СРСР також отримав Мемель (зараз – Клайпеда в Литві), Польща – Данциґ (зараз Гданськ).