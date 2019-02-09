У Кремлі закликають ЄС не перешкоджати «Північному потоку-2»

Європейський Союз не зможе змусити Росію постачати газ через Україну, заявив російському інформаційному агентству «РИА Новости» заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін.

Він назвав російську державну нафтогазову компанію «Газпром» «надійним постачальником» і заявив, що в будь-якому разі європейські споживачі отримуватимуть російський газ, через який би газопровід його не постачали.

«Якщо будуть перешкоджати цьому проекту, аби змусити Росію – а одним із приводів для антиросійських санкцій є якраз «Північний потік-2» – качати газ через Україну на їхніх умовах, з їхніми тарифами, з невизначеністю в юридичних речах, напевно, цей номер не пройде», – стверджує Панкін.

Напередодні Франція підтримала нову поправку в «газовій директиві ЄС». Ця поправка має на меті поширити правила так званого «третього енергопакету» законодавства ЄС у галузі енергетики на всі газопроводи, що входять на територію Євросоюзу з третіх країн, а відтак і на «Північний потік-2». Досі ці норми не стосувалися газопроводів, що, як російський проект, входять на територію ЄС морем.

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Напередодні представники країн Євросоюзу узгодили нову директиву ЄС, яка поширює регулювання постачання газу на всі газопроводи, які входять на територію країн блоку – в тому числі й на ті, що проходять морем, як «Північний потік-2».

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія, яка в разі ухвалення пропонованих змін до директиви зможе певним чином впливати на використання газогону.

У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва зможе легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.