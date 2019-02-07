Франція змінює ставлення до «Північного потоку-2» і підтримує обмеження ЄС – Париж

Франція змінює своє ставлення до російського проекту газопроводу «Північний потік-2» і тепер виступає за певні обмеження для нього, повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Речниця міністерства підтвердила на прес-конференції в Парижі повідомлення преси, що Франція на зміну своєї попередньої позиції має намір підтримати внесення поправки до так званої «газової директиви ЄС», коли це питання будуть розглядати у Брюсселі 8 лютого.

Ця поправка має на меті поширити правила так званого «третього енергопакету» законодавства ЄС у галузі енергетики на всі газопроводи, що входять на територію Євросоюзу з третіх країн, а відтак і на «Північний потік-2». Наразі ці норми не стосуються газопроводів, що, як російський проект, входять на територію ЄС морем.

Раніше 7 лютого про такі наміри Франції повідомляло з посиланням на дипломатичні джерела німецьке видання Süddeutsche Zeitung, про них, так само з посиланням на анонімних дипломатів, писали й агентства.

Рішення Франції може позбавити Німеччину можливості зібрати голоси країн-супротивників поправок до директиви, щоб заблокувати ці зміни. За повідомленнями, наразі в ЄС немає єдності в цьому питанні, і досі Франція разом із Італією й Іспанією підтримували Німеччину в її опорі планам змін.

У разі запровадження поправок вони можуть поставити під загрозу завершення газогону «Північний потік-2», який, за словами інвесторів, збудований уже на чверть.

Агентство «Франс-прес» цитує неназване французьке дипломатичне джерело, яке після оголошення МЗС у Парижі заявило: «Франція і не за, і не проти «Північного потоку-2». Ми лише хочемо, щоб були гарантії безпеки Європи і безпеки й стабільності України».

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія, яка в разі ухвалення пропонованих змін до директиви зможе певним чином впливати на використання газогону. У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва зможе легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.