Проект «Північний потік-2» слід анулювати – резолюція Європарламенту

Європейський парламент засудив будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» назвавши його політичним та небезпечним. Про це йдеться в ухваленій 12 грудня резолюції «Про перебіг імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Підкреслюючи вирішальну роль України в європейській мережі енергопостачання, Європарламент засуджує будівництво газопроводу «Північний потік-2» як «політичний проект, який являє собою загрозу європейській безпеці та зусиллям із диверсифікації енергопостачань», йдеться у документі.

«Європарламент закликає до анулювання цього проекту», – заявляють євродепутати.

Палата представників Конгресу США 11 грудня ухвалила резолюцію щодо «Північного потоку-2». У документі Палата представників «підтримує накладення санкцій» щодо цього газогону та закликає президента США «підтримати енергетичну безпеку Європи за допомогою політики диверсифікації з метою послаблення залежності від Росії».

Україна називає проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликає заблокувати його будівництво. Київ підтримують у цьому і деякі європейські країни, а також США. На їхню думку, газогін має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем.

Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель останнім часом заявляє, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.

Європейський парламент 11–12 грудня підбивав підсумки та дав свою оцінку реформам, які були здійснені в Україні з моменту, коли два роки тому набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. У звіті на цю тему, підготовленому доповідачем з питань України, німецьким євродепутатом Мікаелем Ґалером, відображені не лише оцінки прогресу, а й виклики, що стоять перед Україною. Зокрема, пропонують кроки для посилення тиску на Росію через нещодавню агресію в Керченській протоці та вимагають посилених дій для подолання української корупції. Зведений варіант резолюції був підтриманий голосуванням на пленарній сесії Європарламенту 12 грудня.