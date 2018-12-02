Гройсман про «Північний потік-2»: це прихована війна проти Європи

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав російський проект газогону «Північний потік-2» формою прихованої війни Росії проти Європи і європейських споживачів.

«Північний потік-2» – це форма замаскованої війни проти Європи. Ми знаємо, як це – бути залежним від Росії в енергетично-політичному плані. З власного досвіду нам відомо, як це небезпечно. Тож зараз ми розглядаємо цей проект як геополітичну зброю Росії», – сказав Гройсман в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, як його цитує прес-служба Кабінету міністрів України.

Він наголосив, що збереження Україною статусу пріоритетного транзитера газу має велике безпеково-політичне значення для всієї Європи. «Ми запропонували партнерам на Заході разом управляти нашою газотранспортною системою. Спроможність її становить 140 мільярдів кубічних метрів (на рік – ред.). Наші газосховища дозволяють зберігати запаси до 1000 днів. Це великий потенціал», – заявив Володимир Гройсман.

Україна називає проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликає заблокувати його будівництво. Київ підтримують у цьому і деякі європейські країни, а також США. На їхню думку, газогін має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем. Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель останнім часом заявляє, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.