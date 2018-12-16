«Північний потік-2» має зберегти інтереси України – міністр економіки Німеччини

Міністр економіки Німеччини заявляє, що здійснення російського газотранспортного проекту «Північний потік-2» може продовжитися з тим, щоб були дотримані життєво важливі інтереси України. При цьому, сказав міністр Петер Альтмаєр в інтерв’ю агентству «Ройтерз», Берлін також веде переговори про диверсифікацію свого енергопостачання також і за рахунок зрідженого природного газу.

За словами міністра, один із цих життєво важливих інтересів України полягає в тому, що і після 2019 року має зберегтися істотний рівень транзиту газу з Росії через Україну. «Про це зараз ведуться дискусії», – сказав Альтмаєр і додав, що тонкощі цих переговорів дуже складні.

«Ми не зменшимо залежності від Росії тим, що підірвемо такий проект, як «Північний потік-2», а потім будемо отримувати російський же газ із інших трубопроводів», – сказав він.

«Про більшу енергонезалежність можна говорити тільки тоді, коли ми, крім забезпечення довготермінового постачання газу, також створимо в Німеччині інфраструктуру для отримання зрідженого природного газу», – додав Альтмаєр. За його словами, зараз уже ведеться з’ясування з приватними інвесторами можливих місць для об’єктів такої інфраструктури.

Агентство нагадує, що транзит російського газу дає нині Україні до 3 відсотків від її валового внутрішнього продукту.

Україна називає проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликає заблокувати його будівництво. Київ підтримують у цьому і деякі європейські країни, а також США. На їхню думку, газогін має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем.

Зокрема, Європейський парламент 12 грудня у своїй резолюції підкреслив вирішальну роль України в європейській мережі енергопостачання, засудив будівництво газопроводу «Північний потік-2» як «політичний проект, який становить загрозу європейській безпеці та зусиллям для диверсифікації енергопостачань», і закликав скасувати цей проект.

А Палата представників Конгресу США 11 грудня ухвалила резолюцію щодо «Північного потоку-2», якою «підтримує накладення санкцій» щодо цього газогону і закликає президента США «підтримати енергетичну безпеку Європи за допомогою політики диверсифікації з метою послаблення залежності від Росії». США сподіваються постачати до Європи свій зріджений природний газ.

Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель і члени її уряду останнім часом заявляють, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит свого газу через Україну.