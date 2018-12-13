Вітренко: рішення Європарламенту щодо «Північного потоку – 2» – це серйозний виклик Німеччині

У «Нафтогазі» вітають резолюцію Європейського парламенту, яка містить заклик припинити будівництво газопроводу «Північний потік – 2». Про це повідомив комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

Він зазначив, що у резолюції вказано, що будівництво є політичним проектом, тоді як Німеччина продовжує наполягати, що «Північний потік – 2» – комерційний проект.

«Рішення європейського парламенту – це серйозний виклик Німеччині, її лідерству у Європі, цінностям і ідеалам нового покоління німецьких політиків. Тому це рішення може мати позитивні наслідки», – підкреслив Вітренко.

«Те, що «Північний потік – 2» – це політичний проект, направлений проти України, визнали вже майже всі у цивілізованому світі. Навіть пані Меркель (канцлер Німеччини Ангела Меркель, – ред.) це фактично визнала. Заклики Німеччини щодо збереження транзиту через Україну ніяких практичних результатів не принесли», – додав комерційний директор «Нафтогазу».

Палата представників Конгресу США 11 грудня ухвалила резолюцію щодо «Північного потоку-2». У документі Палата представників «підтримує накладення санкцій» щодо цього газогону та закликає президента США «підтримати енергетичну безпеку Європи за допомогою політики диверсифікації з метою послаблення залежності від Росії».

Україна називає проект «Північний потік-2» суто політичним, без економічного обґрунтування, і закликає заблокувати його будівництво. Київ підтримують у цьому і деякі європейські країни, а також США. На їхню думку, газогін має на меті збільшити залежність Європи від російського газу і водночас позбавити російського газового транзиту Україну і деякі східноєвропейські держави, тим самим зробивши їх вразливими перед російським газовим шантажем.

Тим часом низка країн-членів Європейського союзу, в першу чергу Німеччина, компанії з яких беруть участь у будівництві газопроводу, підтримує «Північний потік-2» і говорить про нього як про «суто економічний проект». Але при цьому канцлер Німеччини Анґела Меркель останнім часом заявляє, що робота нового газопроводу буде можлива лише в разі, якщо Росія не припинить транзит газу через Україну.