У Кремлі заперечили дані про те, що Путін пропонував бізнесу дати гроші на війну

У Кремлі заперечили, що президент Росії Володимир Путін просив російських бізнесменів робити пожертви на фінансування війни проти України на закритій зустрічі, як про це 26 березня написало видання The Bell із посиланням на неназвані джерела.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 27 березня сказав, що один із бізнесменів на зустрічі запропонував пожертвувати гроші державі, і Путін схвалив цю ініціативу.

«Це не була ініціатива президента Путіна, хоча, безумовно, він привітав таку ініціативу», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

Імені бізнесмена, який під час зустрічі оголосив, що хоче віддати «дуже велику суму» до бюджету РФ, речник Путіна не назвав.

Напередодні видання The Bell із посиланням на джерела написало, що Путін на закритій зустрічі із бізнесменами запропонував їм робити добровільні внески до бюджету для фінансування війни. За словами співрозмовників видання, Путін визначив курс на продовження бойових дій. Ідея залучити бізнес до фінансування військових потреб, за даними джерел The Bell, належить голові «Роснефти» Ігорю Сечину. Він, як стверджується, виклав її у листі до Путіна.

Як писало The Bell, деякі учасники зустрічі одразу погодилися: бізнесмен Сулейман Керімов пообіцяв внести 100 мільярдів рублів.

Зміст подібних зустрічей у Кремлі не розкривають, а після початку війни проти України список учасників тримають у секреті.