У Кремлі пояснили, чому Путін ігнорує дебати кандидатів у президенти

Президент Росії Володимир Путін, який іде на свій пʼятий термін, знову відмовився від участі у передвиборчих дебатах. Він ніколи в них не брав участі.

Виборчий штаб Путіна повідомив Центвиборчкому про відмову кандидата від безкоштовного теле- та радіоефіру, який виділяють спеціально для дебатів, повідомили у ЦВК.

Речник російського президента Дмитро Пєсков виправдав відмову Путіна від дискусії його «напруженим графіком», який «кардинально відрізняє» главу держави від інших кандидатів.

Путін ніколи не брав участь у передвиборчих дебатах, ухиляючись від них під різними приводами. У різні роки Путін називав їх «безсовісною справою», нецікавими та безглуздими, а Пєсков говорив, що для дебатів Путіну потрібна відпустка і конкурент, який «поки що ще не дозрів».

Решта претендентів на посаду президента у 2024 році – Владислав Даванков (партія «Нові люди»), Леонід Слуцький (ЛДПР) та Микола Харитонов (КПРФ) – обмінюватимуться думками на пʼяти федеральних державних каналах та трьох радіостанціях з 19 лютого.