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Вранці над Кропивницьким збито російську ракету Х-59, потерпілих немає – влада

У кількох будинках ушкоджені вікна та балкони, уламками також зачепило кілька гаражів та два легкових авто (фото ілюстративне)
У кількох будинках ушкоджені вікна та балкони, уламками також зачепило кілька гаражів та два легкових авто (фото ілюстративне)

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що вранці війська РФ здійснили спробу ракетної атаки в районі Кропивницького.

«Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету... У результаті збиття ракети Х-59 над Кропивницьким постраждалих немає. В кількох будинках ушкоджені вікна та балкони, уламками також зачепило кілька гаражів та два легкових авто. На місці події працює поліція та рятувальники. Збитки та характер завданої шкоди встановлюються», – написав Райкович у Telegram.

Ранкова повітряна тривога була оголошена у Кіровоградській області близько 9:40 і тривала приблизно 20 хвилин.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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