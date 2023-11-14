Вранці над Кропивницьким збито російську ракету Х-59, потерпілих немає – влада

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що вранці війська РФ здійснили спробу ракетної атаки в районі Кропивницького.

«Відпрацювала ППО. У Кропивницькому районі збито ракету... У результаті збиття ракети Х-59 над Кропивницьким постраждалих немає. В кількох будинках ушкоджені вікна та балкони, уламками також зачепило кілька гаражів та два легкових авто. На місці події працює поліція та рятувальники. Збитки та характер завданої шкоди встановлюються», – написав Райкович у Telegram.

Ранкова повітряна тривога була оголошена у Кіровоградській області близько 9:40 і тривала приблизно 20 хвилин.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.