Російські дрони атакували Нікополь, є загиблий і поранений – голова ОВА

Три російські ударні безпілотники зранку 14 листопада атакували місто Нікополь, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Постраждав 72-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. На жаль, є й загиблий. Співчуття рідним… Ганьба окупантам, які воюють з мирними. Яких збитків завдав ворог – уточнюємо», – написав Лисак у телеграмі.

Місто Нікополь, розташоване через річку Дніпро від окупованої Запорізької АЕС, постійно зазнає обстрілів із російської артилерії.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.