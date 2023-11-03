Дніпропетровська ОВА: війська РФ продовжують обстрілювати Нікопольщину – поранена людина

Російські атаки Нікопольщини не припиняються – через обстріли поранена людина, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сім разів протягом дня агресор обстрілював Нікопольщину. Випустив понад три десятки артилерійських снарядів. Поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Та найбільше дісталося самому Нікополю», – написав він у телеграмі.



За його словами, пораненого 51-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості.



Лисак додав, що через російські обстріли пошкоджені 13 гаражів і 6 авто, 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач.

Як повідомляла місцева влада, через російські атаки Нікопольщини 1 листопада загинула людина, ще семеро поранені.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.