Війська РФ дронами атакували Нікополь, загинула жінка – ОВА

Російські війська двома безпілотниками вдарили по Нікополю – одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе. Загинула 67-річна жінка. Осколкові поранення отримав чоловік 68 років. Він ушпиталений», – написав він у телеграмі.

Наслідки атаки уточнюються.

Місцева влада щоденно повідомляє про російські атаки на Нікополь.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.