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Армія РФ обстріляла Нікополь та Покровську громаду, є поранений – влада

Наслідки обстрілів силами РФ Нікополя, 12 жовтня 2022 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів силами РФ Нікополя, 12 жовтня 2022 року, ілюстративне фото

Російські військові у понеділок, 13 листопада, атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вдень окупанти били по Нікопольщині. Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе», – зазначив Лисак.

За його інформацію, поранення отримав 42-річний чоловік, зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

«Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач», – розповів голова ОВА.

Місцева влада щоденно повідомляє про російські атаки на Нікополь.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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