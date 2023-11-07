Через удари російської артилерії в Нікополі постраждала людина – ОВА

Через удари російської артилерії в Нікополі постраждала людина, повідомив голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома», – написав він у телеграмі.

За його даними, також внаслідок російських атак пошкоджений храм, 7 приватних будинків, господарська споруда, лінія електропередач та газогони.



Лисак додав, що під удар військ РФ також потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади Дніпропетровщини – там постраждалих немає.

Місцева влада щоденно повідомляє про російські атаки на Нікополь.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.