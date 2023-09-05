МОЗ: бойовим медикам в Україні дозволили переливати кров на догоспітальному етапі

Переливати кров в Україні зможуть не лише люди з медичною освітою, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я. Для цього вводять спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії.

«Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна буде пройти на базі визначених центрів крові. Зазначена навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. В країнах Альянсу вважається нормою навчати переливання крові бойових медиків без медичної освіти. У Норвегії, наприклад, взагалі – переливати кров мають право навіть звичайні бійці», – розповіли у МОЗ.

У відомстві пояснили, допомогою пораненим на передовій та їх евакуацією до стабпунктів або госпіталів займаються люди з відповідними навичками й досвідом, втім без медичної освіти.

«Реалії війни та сучасні протоколи надання першої медичної допомоги на полі бою, зокрема TCCC, передбачають процедуру заміщення крововтрати, що можна забезпечити переливанням цільної крові. Її будуть проводити в автомобілі під час евакуації пораненого до стабілізаційного пункту або госпіталю», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ очікують, що навчальні програми з основ трансфузійної терапії дозволять суттєво зменшити відсоток превентивних смертей на полі бою, пов’язаних із крововтратою.

У липні МОЗ повідомило, що понад 60% смертей на полі бою, яким можна було запобігти, пов’язані з крововтратою, і цей відсоток може зменшити вчасне переливання цільної крові або її компонентів.

Кабінет міністрів на початку липня спростив механізм постачання донорської крові на фронт.