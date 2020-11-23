Влада Краматорська не отримувала розпоряджень щодо мобільного госпіталю

Виконавчий комітет міської ради Краматорська не отримував розпоряджень щодо розташування та забезпечення роботи мобільного госпіталю для хворих на COVID-19, йдеться у відповіді виконкому від 23 листопада на запит Радіо Свобода.

«Створення, розташування та забезпечення роботи на території міста мобільного госпіталю здійснюється на підставі рішень або розпоряджень вищих органів влади. На сьогоднішній день виконком Краматорської міської ради таких розпоряджень не отримував», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

У повідомленні виконкому також йдеться, що ліжка для хворих серед дорослого населення у середньому заповнені на 80 відсотків, а для дитячого – практично не заповнені (0 відсотків). Загальна кількість передбачених ліжок – 241, зокрема, 46 – для дітей. 95 ліжок забезпечені кисневими концентраторами централізованого постачання кисню.

Також у виконкомі міської ради Краматорська зазначили, що ще 98 ліжок потребують забезпечення киснем.

17 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що уряд дав 118 мільйонів гривень для облаштування мобільних госпіталів в Одесі, Києві та Краматорську.

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18 листопада представник департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко повідомив, що рішення щодо мобільного госпіталя не ухвалили. За його словами, департамент охорони здоров’я обладміністрації підготував розрахунки на розгортання мобільного госпіталю на 220 ліжок з розрахунком щодо необхідного обладнання.