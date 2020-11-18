На Донеччині ще немає потреби у додаткових ліжках для хворих на COVID-19 – ОДА

Станом на 18 листопада у Донецькій області з ліжок, передбачених для лікування хворих на СЩМШВ-19 і підозрілих випадків, завантажені трохи більше від половини. Про це повідомив Олександр Педенко, начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА.

«Станом на сьогодні з 2528 ліжок, які виділені в області в лікарнях під госпіталізацію хворих з COVID-19 або з підозрою, завантаженість – 50,01 відсотка. Нагальної потреби в розгортанні додаткових ліжок ще немає», – повідомив чиновник і додав, що на Донеччині верифікували увесь ліжковий фонд і до передбачених 2528 ліжок для хворих виділять ще 1319.

А от рішення щодо розгортання в області мобільного госпіталю, як повідомив Олександр Педенко, ще не ухвалили.

«Щодо мобільного госпіталю: департаментом охорони здоров’я Донецької ОДА підготовлені розрахунки на розгортання мобільного госпіталю на 220 ліжок з розрахунком щодо необхідного обладнання, перелік якого було додано, з розрахунком на 10 медичних бригад, які будуть працювати в цьому госпіталі. Одна медична бригада складається з трьох лікарів, шести медичних працівників середньої ланки і трьох санітарок. Всього – 12 осіб… Поки остаточного рішення про розгортання мобільного госпіталю немає», – уточнив чиновник.

До цього, 17 листопада, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що уряд дав 118 млн. грн. на облаштування мобільних госпіталів в Одесі, Києві і Краматорську.