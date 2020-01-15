Уряд затвердив перелік доріг, які мають відновити у 2020 році

Уряд України затвердив перелік доріг, які планують відновити у 2020 році. Про це повідомляє мініст інфраструктури України Владислав Криклій.

«З Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн гривень. Заплановано відновити 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів», – зазначив міністр.

Він додав, що крім доріг державного значення, планують відновити дороги місцевого та територіального значення.

«Наша ціль – відремонтувати 4000 кілометрів доріг за 2020 рік», – написав Криклій у «Фейсбуці».