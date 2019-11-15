Дороги Одеської області не будуть ремонтувати за рахунок перевищення митних платежів

В 2019 році ремонт доріг в Одеській області, скоріш за все, не буде виконуватися за рахунок грошей з митниці. Про це журналістам під час своєї першої з момент призначення прес-конференції повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

«В цьому році, наскільки нам відомо, митний експеримент в Одеській області, на жаль, не буде продовжуватись. На жаль для нас, оскільки він був доволі успішним і дозволив реалізацію проєкту траси Одеса – Рені», – наголосив Куций.

Він також повідомив, що в державному бюджеті на 2020 рік на ремонт доріг в Одеській області виділили 900 мільйонів гривень. В 2019 об’єм фінансування дорожнього ремонту становив 630 мільйонів. Всього в Одеській області близько 6 тисяч кілометрів автошляхів.

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Митний експеримент полягає у спрямуванні половини суми від перевиконання загального обсягу щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів до спецфондів обласних бюджетів тих регіонів, де знаходиться митниця. Фінансувати з цього фонду можна тільки реконструкцію і поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

25 жовтня 2019 року про продовження експерименту президента Володимира Зеленського та голову уряду Олексія Гончарука офіційно просила Одеська обласна рада. Як йдеться в їхньому зверненні, протягом 2017 року «митний експеримент» закумулював в місцевих бюджетах 12,3 мільярди гривень. В Одеській області частину цих грошей, а саме 2,35 мільярда гривень, витратили на ремонт 256 кілометрів доріг.

В 2018 році об’єм фінансування таких спецфондів становив 42,5 мільярди, а в 2019 – очікують наповнення до 50 мільярдів. Одеська участь в експерименті, судячи з відкритої інформації, вже була меншою – у 2018 році «митний експеримент» приніс регіону тільки 1,3 мільярда.