У Криму силовики провели обшук у активістки Українського культурного центру Галини Балабан

У окупованому Криму російські силовики провели обшук активістки Українського культурного центру (УКЦ) Галини Балабан. Про це повідомила активістка УКЦ Олена Попова, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За даними Попової, обшук провели в рамках адміністративної справи щодо «публічної демонстрації символіки екстремістської організації» за посаду Балабан у соцмережі «ВКонтакті» 2018 року. Одразу після обшуку її відвезли до підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя, де розглянули її адміністративний протокол.

Як повідомила Олена Попова, Балабан оштрафували на дві тисячі рублів та конфіскували телефон. Подробиці адміністративної справи щодо неї невідомі.

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Український культурний центр Криму не є політичною організацією. Він був створений у 2015 році активістами з метою збереження та популяризації на півострові української культури. При цьому на учасників Центру неодноразово чинили тиск: викликали на допити та бесіди до правоохоронних органів, попереджали про неприпустимість екстремізму. Одному з лідерів Українського культурного центру в Криму Леоніду Кузьміну у 2017 році після погроз та тиску з боку силовиків довелося залишити півострів.

У квітні 2018 року активістів Українського культурного центру в Криму Олену Попову та Ольгу Павленко викликав на розмову старший помічник російського прокурора Сімферополя. Співробітника прокуратури цікавила робота Центру та випуск газети «Кримський терен». Активістки скористалися правом не давати свідчень проти себе та своїх близьких.

У вересні 2018 року активістка культурного центру Ольга Павленко виїхала з Криму. За кілька днів до цього російська ФСБ провела обшук у її будинку. Олена Попова зараз проживає в ЄС.