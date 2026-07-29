У Криму лунали вибухи: під ударом були об’єкти в Керчі й Севастополі

Пізно ввечері 28 липня і вночі 29 липня у Севастополі й інших районах окупованого Росією Криму пролунали численні вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки. Підконтрольна РФ влада оголошувала в Севастополі повітряну тривогу.

За повідомленнями читачів телеграм-каналу «Кримський вітер», тривогу в Севастополі оголосили після низки вибухів у районі мису Фіолент. Також місцеві жителі повідомляли про стрілянину, ймовірно, мобільних вогневих груп у селищі Чорноморське на заході Криму.

Близько півночі серію гучних вибухів і прольоти безпілотників, за повідомленнями джерел проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, зафіксували у Керчі, Сімферополі і Євпаторії. Рух Керченським мостом, за даними моніторингових телеграм-каналів, перекривали.

Як повідомив телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки, у Керчі після нічного нальоту дронів фіксуються дві великі пожежі: на 5-му складі Керченського морського торговельного порту, і, можливо, на сусідніх об’єктах – базі пально-мастильних матеріалів і електропідстанції ПС 110/6 кВ «Скло»; а також на території аеродрому малої цивільної авіації, де дислокуються засоби російської ППО.

Тим часом Генштаб ЗСУ заявив про ураження під час нічного удару місця базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії у районі Міжводного в окупованому Криму.

«Об’єкт використовується для технічного обслуговування і забезпечення швидкісних катерів, які залучаються до патрулювання, охорони узбережжя, логістичного забезпечення та виконання інших завдань в інтересах російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Росії заявили про нібито 295 збитих дронів над 11 регіонами РФ, а також окупованим Кримом й акваторіями Чорного й Азовського морів. Доказів цього твердження надано не було. Про те, скільки дронів збити не вдалося, у відомстві також не повідомили.

Інформації щодо уражень російські військові і влада не надають.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.