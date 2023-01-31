У Криму автомобілі перевірятимуть на наявність вибухівки, згідно з указом Путіна

Росія почне перевірки на наявність зброї та вибухівки в автомобілях у регіонах із підвищеним рівнем терористичної загрози, зокрема в окупованому Криму, повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на зміни, внесені до указу президента РФ Володимира Путіна.

Згідно з документом, у регіонах, де встановлено «жовтий» рівень небезпеки, посилюється контроль за пересуванням транспорту: автомобілі оглядаються на наявність зброї та вибухівки.

Цей рівень терористичної небезпеки в Криму запровадили 11 квітня. У Севастополі – 1 серпня після атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту Росії.

«Жовтий» рівень терористичної загрози – середній із трьох наявних у Росії й окупованому нею Криму. Він передбачає «максимально посилені» заходи безпеки і роботу російських спецслужб.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія запровадила «жовтий» рівень терористичної загрози в низці своїх регіонів поблизу кордону з Україною, а також в окупованому Криму.