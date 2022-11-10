Колишній український політик Ременюк загинув у ДТП у Криму – ЗМІ

Депутат Верховної Ради України двох скликань, колишній член партій «Громада», «Батьківщина» і «Русь Єдина», Олексій Ременюк загинув у ДТП в окупованому Криму. Про це 10 листопада повідомили російський телеграм-канал Mash, видання «Аргументи тижня Крим» і низка ЗМІ.

За даними Mash, Ременюк «розбився до смерті під час поліцейської погоні в Сімферополі».

«66-річний Олексій Ременюк їхав увечері з дня народження товариша на своєму Range Rover. Його зупинили співробітники поліції. Під час перевірки документів попросили продутися – виявився п’яним. Коли поліцейські спробували його затримати, той вирвався з рук, стрибнув за кермо і дав по газах. Водій протягнув ДПСника на дверях авто асфальтом, а коли почалася гонитва, Range Rover Ременюка вийшов на зустрічку на об’їзній трасі і зіткнувся з вантажівкою. Він і його пасажир померли на місці», – йдеться у повідомленні Mash.

«Аргументи тижня Крим» уточнили, що російські поліцейські зупинили автомобіль Ременюка в районі села Дубки Сімферопольського району.

Російські правоохоронці офіційно не повідомляють про ДТП за участю Ременюка.

Олексія Ременюка вперше було обрано депутатом Верховної Ради України у 1998 році від партії «Громада», він керував кримським відділенням «Батьківщини». 2002 року став депутатом парламенту вже від Блоку Юлії Тимошенко, де отримав №21 у виборчому списку. У листопаді 2002 року вийшов із фракції Блоку Юлії Тимошенко і через місяць приєднався до групи «Народовладдя». Пізніше став співзасновником партії Слов’янський народно-патріотичний союз (СНПС).

2006 року СНПС було перейменовано на «Партію політики Путіна». Тоді ж Ременюк очолив список «Партії політики Путіна» на виборах 2006 року до Верховної Ради України, проте втретє Ременюк до парламенту не був обраний, оскільки його політична сила набрала 0,12% голосів виборців. У 2008 році «Партію політики Путіна» було перейменовано на партію «Русь Єдина».

Ременюк також відомий як власник ресторану «Рибальське село» на околиці Сімферополя.

Напередодні, за повідомленнями російських ЗМІ та влади Росії, у ДТП загинув призначений Росією заступник окупаційної адміністрації у Херсонській області Кирило Стремоусов.