Атака на Феодосію: у соцмережах пишуть про пошкодження трубопроводу на нафтобазі. Окупаційна влада каже – «серйозних пошкоджень» немає

В окупованій Росією Феодосії внаслідок падіння уламків безпілотників «серйозних пошкоджень» інфраструктурних об’єктів немає, повідомив у телеграмі голова російської окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко.



За його словами, уламками нібито завдано шкоди приватним домоволодінням, пише російська агенція «ТАСС». Однак у його телеграмі цього повідомлення вже немає.

Внаслідок атаки на Феодосію 3 березня пошкоджено магістральний трубопровід на нафтобазі, дорожнє полотно на трасі «Таврида», сім будинків і шість автомобілів, повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на джерела.

Як стверджується, під час атаки чотири безпілотники впали на території АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії. У результаті було пошкоджено магістральний трубопровід перекачування палива, виникла пожежа. За даними телеграм-каналу ASTRA, на ліквідацію вогню пішло півтори години – з 3 години ночі до 4:30 ранку.

Також, як повідомляється, пошкодження зазнало дорожнє полотно автодороги «Таврида».

«У будинку на вулиці Комунальників у вікнах вибило шибки, пошкоджено шибки авто, а у дворі жителі знайшли частину БПЛА. У будинку на вулиці Коронеллі, як з'ясувала ASTRA, уламок безпілотника пошкодив дах, підлогу та двері. А у мешканця будинку на Чорноморському тупику вибиті шибки у 6 вікнах», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 3 березня у Феодосії було чути потужні вибухи. Так, телеграм-канал «Крымский ветер» опублікував відео, на якому видно спалах і характерний для вибуху звук у районі нафтобази Феодосії. У телеграм-чаті «Подслушано Феодосия» низка учасників повідомила про численні вибухи, частина з яких, за їхніми словами, нагадувала роботу ППО. Про вибухи у Феодосії також повідомили телеграм-канали «Суспільне Крим» та SHOT.

Міністерство оборони Росії пізніше заявило, що вночі Крим атакували безпілотники. За твердженням російського відомства, над півостровом було збито 38 дронів.

З огляду на окупацію Росією Криму, редакція Радіо Свобода не може перевірити з інших джерел інформацію щодо наслідків цих вибухів.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо»