Фотографу з проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» заборонили в’їзд до анексованого Криму

Фотографу Аліні Смутко, яка співпрацює з проектом Радіо Свобода «Крим.Реалії», російські прикордонники заборонили в’їзд до анексованого Криму.

«Сьогодні я поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Росії». Результат: мені заборонено в’їжджати на територію Росії, і Криму зокрема, до 2028 року», – написала сама Аліна Смутко на сторінці у Facebook.

Заборону в’їзду без вказаних причин для Смутко ФСБ Росії підтвердило відповідним повідомленням, у якому йдеться, що заборона діятиме 9 років – до 26 травня 2028 року.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.