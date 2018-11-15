Україна заарештувала 15 суден, які заходили у порти Криму – Слободян

Україна заарештувала або запровадила інші обмеження на 15 іноземних суден, які заходили в закриті порти анексованого Росією Криму, повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Якщо вони (судна – ред.) потрапляють у нашу морську економічну зону або заходять в українські порти, ми вживаємо заходів, щоб обмежити їхнє подальше переміщення. Вже на 15 суден накладено арешт або інші обмеження. Це все судна, які порушили законодавство України, відвідуючи порти Криму», – сказав Слободян.

Представник Держприкордонслужби України зазначив, що в порти анексованого Криму зайшли понад 940 іноземних суден, і значну частину з них складають російські судна, які обслуговують закриті порти.

«Іноземних суден, які заходять у порти Криму, не так багато, тому що діють санкції. Судновласники, які хвилюються за свою репутацію – не поспішають приймати запрошення від місцевої окупаційної влади», – додав він.

Напередодні Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України повідомило, що в жовтні в порти анексованого Криму зайшли 20 танкерів і вантажних суден-порушників.

19 лютого 2018 року Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум про порушення Росією положень Конвенції ООН з морського права.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.

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