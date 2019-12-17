Пов’язані з бізнесменом Хмельницьким компанії працювали в обхід санкцій у Криму – розслідування

Майже чотири роки компанії, пов’язані з українським бізнесменом Василем Хмельницьким, могли порушувати санкції Євросоюзу. Про це стало відомо в спільному розслідуванні «Настоящего Времени»

та антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер». Масштабне розслідування, що тривало майже два роки, отримало назву «Кримський архів».

Як з’ясували журналісти, пов’язані з Хмельницьким компанії будували і володіли до 2018 року житловим комплексом «Жигуліна роща» і ТРК Meganom. Це робили компанії «Столична комерційна група» і «Кримська девелоперська компанія», які з’явилися в російському реєстрі після анексії, а серед їхніх прямих засновників була кіпрська компанія Хмельницького Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited.

Санкції ЄС забороняють відкривати новий і розвивати старий бізнес в галузі будівництва. У січні 2016 року «Кримська девелоперська компанія», власником якої на той час була кіпрська компанія Хмельницького, збільшила свій статутний капітал майже в 100 разів – з 2,3 мільйонів рублів до 200 мільйонів рублів.

У 2018 році кіпрська Ukrainian Property Development (UPD) Holdings Limited повністю продала свої частки в кримських компаніях. Зараз ними володіють росіяни і кілька компаній з Кіпру та Британських Віргінських островів, чиї власники приховані за ланцюжком офшорів.

Сам Хмельницький у коментарі «Настоящему времени» підтвердив, що його компанії дійсно контролювали і «Жигуліну рощу», і торговий комплекс Meganom до 2018 року.

Кіпрська влада на запит «Настоящего времени» про можливе порушення санкцій не відповіла і порадила звернутися безпосередньо в компанії.

Понад півтора роки телеканал «Настоящее время» і антикорупційний проєкт «Муніципальний сканер» досліджували бізнес в анексованому Криму. Журналісти виявили понад сотню європейських, американських, російських, українських компаній, які порушують міжнародні санкції щодо Криму.

У нинішньому, третьому розслідуванні, також йдеться про те, як в Криму вже після анексії, через європейські компанії працювала і більшою мірою продовжує працювати: туристичний бізнес олігарха Ріната Ахметова, будівельна компанія колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва, сонячні електростанції українських депутатів – братів Клюєвих, нафтові компанії колишнього зятя президента України Леоніда Кучми Ігоря Франчука, титановий завод українського олігарха Дмитра Фірташа, туристичний бізнес власника британської газети The Independent і акціонера «Новой газеты» бізнесмена Олександра Лебедєва, спільний бізнес президента московського футбольного клубу ЦСКА Євгенія Гінера і члена російської Ради федерації Олександра Бабакова.

У першій частині розслідування йшлося про те, як великий бізнес з України та Росії порушував санкції ЄС щодо Криму. У другій – як на півострові продовжують працювати і обходити санкції підприємства, пов’язані з великими міжнародними компаніями: німецьким авіаперевізником Lufthansa, відомою литовською торговельною мережею «Новус», литовсько-естонською будівельною компанією Hanner.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».