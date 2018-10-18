Російський віце-прем’єр окупованого Криму заарештований за звинуваченням у корупції

Басманний суд російської столиці Москви 18 жовтня взяв під варту на два місяці російського віце-прем’єра окупованого Криму Віталія Нахлупіна за звинуваченням в отриманні хабарів в особливо великому розмірі, передають російські інформагенції.

Колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який після анексії півострова в 2014 році став чиновником, триматимуть під вартою до 16 грудня, оголосила суддя Юлія Сафіна.

Прокуратура Автономної Республіки Крим вимагатиме екстрадиції з Росії колишнього депутата Верховної Ради Криму Віталія Нахлупіна, повідомив 17 жовтня речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко. В Україні цю особу обвинувачують у державній зраді, уточнюють у прокуратурі.

Російські ЗМІ 17 жовтня повідомили, що співробітники правоохоронних органів затримали в Москві «заступника голови Ради міністрів Криму» Віталія Нахлупіна за підозрою в отриманні хабара.