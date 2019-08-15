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16 Серпень 2019, Київ 00:11
Новини | Події

Більшість пасажирів російського літака після аварійної посадки відмовилися летіти до Криму

На борту літака перебували понад 200 людей

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Більшість пасажирів літака «Уральських авіаліній», що аварійно сів вранці 15 серпня в Підмосков'ї, відмовилися летіти в анексований Росією Крим, повідомив перевізник у Instagram.

«Сім пасажирів вилетіли до Сімферополя (ручна поклажа була їм видана). Багаж відправлять найближчим рейсом. 65 пасажирів із багажем і ручною поклажею в цей момент доставлені автобусом в аеропорт Домодєдово і вирушать до Криму додатковим рейсом... Решта пасажирів відмовилися від подальшого перельоту, їм буде оформлене повернення грошових коштів у повному обсязі, а також виплачені компенсації», – заявили в «Уральських авіалініях».

Airbus-321, що виконував рейс авіакомпанії «Уральські авіалінії» за
маршрутом Москва-Сімферополь, здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в районі села Рибинське Жуковського району Московської області на кукурудзяному полі.

За останньою інформацією, за медичною допомогою звернулися 76
людей, з них 19 дітей. Шість людей шпиталізовані. Загалом на борту перебували понад 200 людей.

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