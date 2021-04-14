Друг міністра оборони Росії купив нерухоме майно в окупованому Криму – ЗМІ

Близький друг міністра оборони Росії Сергія Шойгу, колишній представник президента Росії в окупованому Криму Олег Белавенцев, члени його родини та пов’язані з Белавенцевим компанії стали власниками нерухомого майна на півострові на загальну суму близько мільярда рублів (це майже 400 мільйонів гривень). Про це йдеться в розслідуванні видання «База», на яке звернула увагу російська служба Радіо Свобода.

За інформацією видання, все нерухоме майно було придбане після 2014 року, коли Крим був анексований. При цьому Белавенцев називається одним із організаторів так званого «референдуму» про приєднання півострова до Росії: саме після цього Володимир Путін присвоїв другові Шойгу звання героя Росії «за зміцнення державності» і призначив його своїм представником в окупованому регіоні.

Зараз Белавенцев, який за останні п’ять років встиг попрацювати і представником президента в Північно-Кавказькому федеральному окрузі, обіймає посаду почесного консула Нікарагуа в Криму, однак, за даними «Бази», залишається одним із найвпливовіших людей на півострові, тісно пов’язаним з російським главою Криму Сергієм Аксьоновим. Стверджується, що завдяки дружбі з Аксьоновим Белавенцев купує нерухоме майно за суми в кілька разів нижчі від кадастрової вартості, а компанії, якими володіє він і члени його родини, регулярно отримують держзамовлення від кримської влади.

Згідно з розслідуванням «Бази», серед об’єктів, власниками яких є сам Белавенцев, його дружина Ірина, дочка Вікторія та зять Єгор, є чотири будинки, сім квартир, дев’ять апартаментів в елітному готелі, п’ятиповерховий пансіонат на 78 номерів, санаторій і безліч складських приміщень. Майже все майно розташоване на березі моря. Серед міст, у яких Белавенцев і його родина скуповують будинки і квартири – Ялта, Севастополь, Форос, Сімферополь, а також кілька кримських прибережних селищ.

Окремо вказано, що в 2015 році родина Белавенцева придбала в Балаклаві старовинний особняк з колонами, визнаний пам’ятником архітектури ще українською владою. За даними місцевих ЗМІ, до цього будівлею володіли люди, близькі до родини експрезидента України Віктора Януковича. Крім того, частина нерухомого майна раніше належала українському олігарху Ігорю Коломойському, активи якого після анексії Криму були націоналізовані російською владою і виставлені на торги.

«База» також пише про котедж площею 215 квадратних метрів в елітному селищі «Мис Сарич», який записаний на Ірину Белавенцеву. В описі, знайденому журналістами у відкритих джерелах, сказано, що котедж розташований «у найпівденнішій точці Кримського півострова, прилегла до нього територія покрита реліктовим ялівцем, в безпосередній близькості немає ніяких населених пунктів, а природна бухта з пляжем із дрібною галькою захищена скелями і камінням від штормів і доступу сторонніх».

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