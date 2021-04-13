Російська наркомафія в окупованому Криму: «помітно тільки вершину айсберга»

У Криму зростають обсяги незаконного обігу наркотиків, говорять місцеві силовики. Вони виявляють сотні таких фактів, але визнають, що це лише «вершина айсберга», а реальні обсяги незаконного бізнесу ще належить з'ясувати. Як працює російський наркотрафік на півострові, з'ясовували Крим.Реалії.

Обсяги незаконного обігу наркотиків на півострові за останній рік зросли, а процес їх реалізації став більш технологічним, стверджує російський міністр внутрішніх справ Криму Павло Каранда. Продаж наркотиків, за його словами, перейшов в інтернет і став безконтактним, що ускладнює боротьбу з ним.

Боротьба за кілограми

Зростання незаконного обігу наркотичних засобів у Криму місцеві силовики зафіксували за результатами минулого року, повідомив Павло Каранда.

«Протидія незаконному обігу наркотиків залишається найважливішим завданням органів внутрішніх справ. Порівняно з 2019 роком більше виявлено злочинів і направлено до суду кримінальних справ за такими злочинами. Збільшилася на 13% кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за скоєння наркозлочинів», ‒ сказав він на сесії російського парламенту Криму 31 березня.

Загалом торік у Криму за збут наркотиків, за його словами, притягнуто до відповідальності 359 осіб. Підпільні лабораторії з виробництва амфетаміну та мефедрону (заборонені наркотичні засоби ‒ ред.) торік силовики виявили в Сімферополі та Сакському районі. А всього з незаконного обігу вилучили, за словами Павла Каранди, понад 200 кілограмів наркотиків.

Вилучено 223 кілограми наркотиків, що на 71 кілограм більше, ніж за попередній рік

«Збільшилася кількість вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних і сильнодійних речовин. У розслідуваних кримінальних справах вилучено 223 кілограми наркотиків, що на 71 кілограм більше, ніж за попередній (2019 рік ‒ ред.)», ‒ каже міністр.

Цього року всього за три дні наприкінці березня ‒ на початку квітня співробітники поліції повідомили про вилучення більше ніж двох тисяч доз заборонених речовин у Ялті, Євпаторії, Феодосії, Керчі, Джанкої та Сімферополі.

Який загалом обсяг наркотрафіку в Криму, силовики сказати не можуть, оскільки його складно оцінити, особливо після того, як основна частка продажів на півострові перейшла в інтернет.

«Злочинність іде в інтернет»

Продаж наркотиків через інтернет зробив цей процес більш анонімним, як для продавців, так і для покупців. Для угод використовуються даркнет-ринки, соцмережі та мобільні анонімайзери, а також опції доставки товару додому. У Криму силовики говорять про безконтактний спосіб доставки наркотиків через «закладки» ‒ спеціальні сховки, обладнані у громадських місцях.

Депутат російського парламенту Криму Микола Волков стверджує, що кримчани регулярно скаржаться йому на наявність «закладок».

«До питання продажу наркотичної «солі», «закладок» й іншого треба підходити серйозніше. Тому що дуже багато скарг громадян саме на те, що на своїх територіях вони знаходять «закладки». Одні їх кладуть, інші приходять забирати», ‒ сказав депутат на сесії 31 березня.

Для зберігання наркотиків у Криму використовують незвичайні способи. У березні у жительки Сімферополя вилучили наркотичну «сіль», яку вона, за повідомленням кримської поліції, зберігала в зачісці, приколовши шпилькою.

Ім'я затриманої не називають, її коментарів про те, що трапилося, у відкритому доступі немає.

Торік у квітні у Джанкойському районі силовики затримали кримчанина, який у лісосмузі закладав наркотичну «сіль» у панцирах равликів, зрізах дерев та стиках дренажних систем.

Ще одного кримчанина затримали торік на залізничному вокзалі Сімферополя, де він намагався зробити «закладку» на рейках.

Міністр внутрішніх справ Криму визнав: наркотрафік, який виявляють силовики, не відображає всієї ситуації.

Ми забезпечили вихід з ринку ста доз наркотиків. Але це видима частина айсберга

«Виявлені нами особи, які збували наркотики, ‒ це тільки видима частина айсберга. Ми всі розуміємо: зараз злочинність іде в інтернет, зокрема і з наркотиками. 55 осіб (у 2020 році ‒ ред.) ми притягнули за поширення наркотиків безконтактним способом. Це не означає, що ця особа зробила одну «закладку».

Це означає, що було зроблено, як мінімум, десять, двадцять, тридцять, сто закладок. Таким чином, ми забезпечили вихід з ринку ста доз наркотиків. Але це видима частина айсберга. На жаль, це проблема», ‒ наголосив він.

Боротися із наркотрафіком у Криму, за словами Павла Каранди, мають намір за допомогою блокування інтернет-ресурсів, через які продають наркотики. У Роскомнадзор, за його словами, для цього вже надіслані 83 мережеві адреси.

«У кожному місті Криму продаються наркотики»

Не вважає такий захід ефективним колишній член Громадської ради Сімферополя, у минулому учасник російського реаліті-шоу «Дом-2» Гліб Жемчугов. Свою громадську діяльність у Сімферополі він хотів присвятити протидії поширенню наркотиків, оскільки раніше й сам лікувався від залежностей у реабілітаційному центрі «Тверезий Крим».

Після хвилі критики на свою адресу Гліб Жемчугов оголосив про вихід із Громадської ради, але продовжує вважати питання протидії поширенню наркотиків пріоритетним для себе.

Запропонований Павлом Карандою варіант блокування сайтів із продажу наркотиків, на думку Гліба Жемчугова, проблеми не вирішить.

«Це не метод, це не вирішить проблему. Тому що тут же створюються «дзеркала», закриваються одні сайти, створюються інші. Вирішити проблему може тільки посилення покарання аж до смертної кари за виготовлення й торгівлю наркотиками. Тому що якщо люди займаються виготовленням отрути, яка вбиває людей, то й покаранням за це має бути смерть або довічне ув'язнення», ‒ сказав він Крим.Реалії.

Активіст каже, що виміряти наркотрафік у Криму складно. Але, за його інформацією, ця проблема актуальна для всіх його регіонів.

Одна умовна нарколабораторія в Саках може забезпечити наркотиками весь Крим і сусідній Краснодар

«Обсяги наркотрафіку не вимірюються, але вони величезні. Я можу сказати, що в кожному місті Криму продається наркотик. Починаючи з «солей» (високотоксичні синтетичні наркотики, до яких належать мефедрон, N-метілефедрон та їхні похідні ‒ КР), які вбивають людей. Я не поділяв би цю проблему на регіони, вона не кримська і не сімферопольська чи сакська. Неважливо, де виробляється наркотик. Важливим є те, що одна умовна нарколабораторія в Саках може забезпечити наркотиками весь Крим і сусідній Краснодар», ‒ говорить Гліб Жемчугов.

Ситуацію з незаконним обігом наркотиків він називає «важкою» не тільки в Криму, але й у Росії.

У торішньому антинаркотичному рейтингу федерального проєкту «Твереза Росія», який вимірює «рівень негативних наслідків наркотизації населення та поширення наркотиків», Крим посідає 58-е місце за рівнем тверезості, а Севастополь ‒ 30-е місце.

У 2019 році в цьому ж рейтингу ситуація в Криму була гіршою. Півострів значився на 73-й позиції. У Севастополі, навпаки, ситуація була кращою, ніж у 2020 році. Він був на 13-й позиції рейтингу.