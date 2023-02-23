Влада РФ заявила про завершення робіт із ремонту автомобільної частини Кримського мосту

Російська влада 23 лютого заявила про завершення ремонтних робіт на мосту через Керченську протоку, де минулої осені стався вибух. Насправді відремонтовано лише автомобільну частину, одну з двох залізничних гілок планують відремонтувати ще через пів року.

Вибух на мосту між Росією та анексованим Кримом стався вранці 8 жовтня 2022 року. Російське слідство каже, що на автомобільній частині вибухнула вантажівка з вибухівкою. Після чого загорівся поїзд, завантажений паливом.

Президент РФ Володимир Путін назвав подію терактом і заявив, що його виконавці та замовники – спецслужби України. Київ неодноразово заявляв про те, що вважає міст легітимною військовою метою, проте прямої відповідальності за те, що сталося, не взяв.

Кримський (Керченський міст) з’єднує тимчасово окупований український півострів Крим із територією РФ. Він активно використовувався Кремлем для підкріплення російської армії у війні проти України.