ФСБ провела чергові обшуки у кримських татар в окупованому Криму

В окупованому Росією Криму співробітники ФСБ прийшли з обшуками до кримських татар. Загалом вони обшукали 10 будинків, повідомив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

У Бахчисараї обшуки пройшли в активістів руху «Кримська солідарність», у Джанкойському районі – в релігійних діячів.

Після обшуків ФСБ Росії затримала щонайменше п’ятьох людей, серед яких – колишній імам Ремзі Куртнезіров. Він є інвалідом другої групи. Куртнезірову викликали «швидку допомогу».

Дружина одного із затриманих розповіла, що оперативники переглядали у будинку книги у пошуках забороненої літератури.

Востаннє про затримання кримськотатарських активістів повідомляли 29 лютого.

Після оголошення про анексію Криму в 2014 році російська влада почала масово переслідувати на півострові кримських татар. Кримінальні справи проти них часто відкривають за статтями про тероризм лише на підставі знайденої під час обшуків релігійної літератури.

На даний момент під арештом і у тривалому ув’язненні перебувають кілька сотень людей. Більшість із них визнані міжнародними правозахисними організаціями політичними в’язнями.