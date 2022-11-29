Крим: в одному з селищ російська влада запропонувала розміщувати солдатів РФ у будинках місцевих жителів – Чубаров

У селище Радянське в окупованому Криму направили близько 600 російських військових, проте через брак вільних приміщень підконтрольна Росії влада закликала місцевих жителів розмістити цих солдатів у своїх будинках, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров із посиланням на повідомлення місцевих жителів.

«У повідомленні також зазначається, що більшість із розміщених у селищі Içki/Советское російських загарбників – уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Підконтрольна Росії влада Криму поки що не коментувала ситуацію. Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел з урахуванням ведення бойових дій неможливо.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали копати окопи у північній частині Кримського півострова.