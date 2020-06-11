Майбутнє голосування в Криму щодо поправок до конституції Росії є незаконним – МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що голосування за поправки до конституції Росії, яке 1 липня планують провести на території анексованого Криму, є незаконним. Його результати не визнають ні Україна, ні міжнародне співтовариство, заявили в міністерстві у відповідь на інформаційний запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Проведення на території тимчасово окупованого Криму 1 липня голосування за поправки до конституції Росії є таким же незаконним актом, як і всі попередні так звані вибори, проведені окупаційною владою на території півострова. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання на такій території національного законодавства суверенної держави, тобто України», – йдеться у відповіді МЗС України.

У відомстві також вказали на те, що вибори, референдуми, голосування, які проводяться Росією на тимчасово окупованій території, «грубо порушують Конституцію і законодавство України, її суверенітет і територіальну цілісність».

«Тому такі дії держави-окупанта є порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про «територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року, «ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та Севастополі» 2016 – 2019 років, а також низки міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія», – наголосили в міністерстві.

У МЗС заявили, що результати даного голосування на території анексованого Криму «будуть юридично нікчемними».

«Не матимуть ніяких правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму особи будуть нести відповідальність, згідно із законодавством України», – попередили в українському відомстві.

У Росії й анексованому нею Криму з 25 червня по 1 липня пройде голосування щодо поправок до конституції Росії. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президентові Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.