Майбутнє голосування в Криму щодо поправок до конституції Росії є незаконним – МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що голосування за поправки до конституції Росії, яке 1 липня планують провести на території анексованого Криму, є незаконним. Його результати не визнають ні Україна, ні міжнародне співтовариство, заявили в міністерстві у відповідь на інформаційний запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Проведення на території тимчасово окупованого Криму 1 липня голосування за поправки до конституції Росії є таким же незаконним актом, як і всі попередні так звані вибори, проведені окупаційною владою на території півострова. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими територіями України, правовий режим яких визначається нормами міжнародного гуманітарного права. Одним з ключових обов’язків держави-окупанта є дотримання на такій території національного законодавства суверенної держави, тобто України», – йдеться у відповіді МЗС України.
У відомстві також вказали на те, що вибори, референдуми, голосування, які проводяться Росією на тимчасово окупованій території, «грубо порушують Конституцію і законодавство України, її суверенітет і територіальну цілісність».
«Тому такі дії держави-окупанта є порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про «територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року, «ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та Севастополі» 2016 – 2019 років, а також низки міжнародних договорів, учасниками яких є Україна і Росія», – наголосили в міністерстві.
У МЗС заявили, що результати даного голосування на території анексованого Криму «будуть юридично нікчемними».
«Не матимуть ніяких правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним співтовариством. Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування у тимчасово окупованому Криму особи будуть нести відповідальність, згідно із законодавством України», – попередили в українському відомстві.
У Росії й анексованому нею Криму з 25 червня по 1 липня пройде голосування щодо поправок до конституції Росії. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президентові Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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