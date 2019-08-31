В анексованому Криму зібрали понад півмільйона рублів на оплату штрафів активістам

В анексованому Криму продовжують збирати кошти на оплату штрафів, присуджених кримськотатарським активістам за акції в Москві в липні 2019 року, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На щомісячних зборах громадського руху «Кримська солідарність» 31 серпня відзначили, що в рамках акції «Кримський марафон» вже вдалося зібрати 580 тисяч рублів. Це проміжна цифра.

Як повідомив координатор «Кримської солідарності» Сервер Чолакчик, це ще не всі кошти, передані на оплату штрафів.

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«Окрім зібраної суми, є кошти з регіонів, які поки що не вдалося нам передати. Але я сподіваюся, що ми подужаємо ті штрафи, які були незаконно призначені нашому народу. Те, з яким завзяттям люди беруть участь у зборі коштів і флешмобі – можна сказати, що це проблема не однієї людини, а проблема всього народу», – сказав Чолакчик.

Завдяки зібраній сумі будуть оплачені штрафи 18 кримських татар, затриманих за акцію на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «групи Хізб ут-Тахрір» в липні цього року у Москві. Штрафи затриманих загалом складають 360 тисяч рублів.

Російська поліція 11 липня в Москві затримала 45 людей, які прийшли під будівлю Верховного суду Росії підтримати фігурантів першої бахчисарайської «групи Хізб ут-Тахрір». Активісти перебували під будівлею суду з плакатами «Наші діти не терористи», «Припиніть репресії в Криму».

Тоді об’єднання «Кримська солідарність» запустило марафон зі збору коштів для сплати штрафів, присуджених затриманим.