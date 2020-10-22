У фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» запалення в нирках через сирість у камерах – дружина

Дружина фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Вадима Сірука Ганна Богачова повідомила, що її чоловік вперше після етапу з ростовського слідчого ізолятора до башкірської виправної колонії зміг зателефонувати їй із місця утримання. Зокрема, він розповів, що лікується від запалення в нирках, які виникли через вогкість в камерах.

«Потихеньку вирішуються медичні проблеми – запалення в нирках після тривалого перебування в сирих камерах. Взяті аналізи, призначене лікування, видані ліки. Апарату УЗД в колонії немає, і навряд чи вийде зробити обстеження в сторонньої лікарні», – написала Богачева на своїй сторінці ​у Фейсбуці.

Вона додала, що чоловік не міг їй зателефонувати, тому що в колонії був карантин і було складнощі з документами на дзвінок.

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«Ще й штрафний ізолятор 17 діб по прибуттю», – розповіла Богачова.

У четвер, 25 червня, Військовий апеляційний суд міста Власіха у Московській області (Росія) повністю залишив у силі вирок шістьом фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Таким чином, залишилося чинним рішення, яке ухвалив у 2019 році Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону. Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джепаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Amnesty International назвала в’язнями совісті всіх фігурантів ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір».