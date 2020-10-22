МЗС України вимагає від Росії припинити археологічні розкопки в анексованому Криму

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий протест Росії, вимагаючи припинити археологічні розкопки в Альмінській долині під Бахчисараєм і в Севастополі в рамках проєкту «Кримська війна».

У МЗС нагадали, що дії археологів в окупованому Росією Криму порушують міжнародне право і законодавство України.

«Росія має припинити всі незаконні археологічні розкопки та земляні роботи на території Альмінської долини та в місті Севастополь, а також забезпечити належне ставлення до усієї української історико-культурної спадщини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, зокрема в частині неухильного виконання зобов’язань Росії відповідно до норм міжнародного права», – зазначили у відомстві.

У МЗС України вказали на те, що, згідно з положеннями Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року народження, Росія як держава-окупант повинна поважати культурні цінності України в Криму і вживати необхідних заходів для їх збереження.

Також у відомстві додали, що відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, Росія також повинна утриматися від археологічних розкопок в Криму.

У МЗС Росії поки не реагували на заяву дипустанови.