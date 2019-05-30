Україна готує черговий пакет санкцій через російські розкопки в Криму

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України ініціює запровадження обмежувальних заходів щодо 28 юридичних осіб наукових і музейних установ, представники яких взяли участь у «незаконних археологічних розкопках на території анексованих Криму і Севастополя». Про це повідомляє прес-служба українського міністерства.

Згідно з інформацією, проект акту спрямований на узгодження до відповідних органів, після чого його відправлять на розгляд українського уряду.

У відомстві також вказали на те, що на сьогодні санкції діють щодо 15 росіян, які займаються розкопками в анексованому Росією Криму.

«Протягом останніх п’яти років Росія активно проводить незаконні археологічні розкопки. До розкопок притягнута низка провідних наукових і музейних установ Росії. Активну участь в археологічних розкопках беруть кримські наукові установи, які були незаконно зареєстровані як російські юридичні особи», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наполягають на незаконності значної кількості археологічних розкопок, які проводять у рамках реалізації Росією великих інфраструктурних проектів. Зокрема, при будівництві Керченського мосту і траси «Таврида».

«За період 2014-2018 років Мінкультом Росії було ухвалено понад 90 наказів про видачу дозволів на проведення археологічних розкопок на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя», – повідомили в українському міністерстві.

18 грудня 2018 року Кабінет міністрів України вже вносив пропозиції до Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій до юридичних і фізичних осіб через діяльність в анексованому Криму.

Росія заявила, що ніяк не реагуватиме на намір українського уряду запровадити санкції проти археологів, які працюють у Криму.

Після анексії Криму Росія прийняла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурного та історичного значення, що розташовані на території Криму. Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народу і просить прийняти їх під захист ЮНЕСКО.

Раніше в Міністерстві культури України заявляли про плани звернутися до низки міжнародних організацій із проханням відреагувати на незаконні розкопки, які російські археологи продовжують проводити на території анексованого Криму.