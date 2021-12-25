Україна має розслідувати демографічну ситуацію в окупованому Криму – Кримська правозахисна група

Українська влада має розслідувати демографічну ситуацію в Криму в умовах, коли Кремль здійснює активні заходи зі зміни складу населення на окупованому півострові, заявила в коментарі проєктові Радіо Свобода «Крим.Реалії» керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

«Стратегічне завдання Російської Федерації – змінити склад населення. В сенсі і фізично, і свідомість. Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один з напрямків – це переміщення мілітарізованого населення. Мова йде про військових, також про силові структури. Більш того, оскільки Росія формально вважає це своєю територією, то вони переміщуються вже не, як у відрядження, а на постійну роботу, тобто переміщуються вже зі своїми сім’ями. Якщо мова йде про одного ефесбешника, то насправді можемо множити на три, бо він, наприклад, приїжджає з дружиною та дитиною», – зазначила Скрипник.

Вона заявила, що в Росї триває пропаганда і пряма реклама переїжджати до Криму.

«Важливою тенденцією на тлі всього цього є те, що вона (Росія – ред.), в принципі, намагається знищити або видавити проукраїнське населення», – зауважує правозахисниця.

Голова Кримської правозахисної групи наголошує, що допомогти у розслідуванні та фіксації демографічної ситуації в окупованому Криму має закон про покарання за воєнні злочини. Він ухвалений у другому читанні, але вже пів року лежить без підпису президента.

Українські правозахисники неодноразово вимагали підписання, але Офіс президента не коментує це ані їм, ані журналістам Радіо Свобода.

Постійний Представник президента України в Криму Антон Кориневич раніше також підкреслював у своїх заявах, що, за законом, має вестися належний каталог воєнних злочинів. А стаття про злочини проти людяності має з’явитися і у Кримінальному кодексі України.

Законопроєкт №2689 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» ухвалили в парламенті ще в травні 2021 року – його підтримало 248 народних депутатів, здебільшого члени партії «Слуга народу». Автор законопроєкту – чинний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. В червні 2021 року законопроєкт передали на підпис президенту, але він досі був ані підписаний, ані повернутий на доопрацювання.