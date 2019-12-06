Суд у Криму проводить закрите засідання у справі активіста Приходька

У підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя 6 грудня в закритому режимі відбувається засідання щодо продовження арешту проукраїнському активісту Олегові Приходьку. Про це слухачам і представникам преси повідомили судові пристави.

«Суддя Олена Холодна розпорядилася закрити судове засідання», – сказав судовий пристав.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, на процес не пустили родичів Приходька: дружину, дочку і небогу.

«У надії його побачити ми приїхали на засідання суду. І тут закрите засідання, не очікували звичайно», – сказала дружина активіста Любов Приходько.

Раніше повідомлялося, що російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходька затримали 10 жовтня. Російська ФСБ звинуватила його в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин. За рішенням суду, активіст залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в Криму.