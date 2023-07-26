Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Ще трьох суддів із Криму засудили до 10 і 12 років в’язниці за держзраду – прокуратура АРК

«Прокурори автономії довели, що у 2014 році українські судді склали присягу і перейшли працювати на бік ворога»

Трьох російських суддів із окупованого Криму засудили до тюремного строку за державну зраду, повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Двох із них заочно засуджено до 12 років, третій – отримав 10 років позбавлення волі, йдеться в повідомленні.

«Прокурори автономії довели, що у 2014 році українські судді склали присягу і перейшли працювати на бік ворога. При «новій владі» вони обійняли посади: судді «Верховного суду Республіки Крим», заступника голови «Керченського міського суду» і голови «Євпаторійського міського суду», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі суддю підконтрольного Росії Білогірського районного суду Криму за звинуваченням у державній зраді.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG