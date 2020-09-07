Російські військові проводять у Криму навчання з управління авіацією і ППО

На оперативні аеродроми Росії й анексованого нею Криму перекинули військову авіацію для проведення навчань, повідомляє пресслужба Південного військового округу Росії.

«Понад 20 одиниць оперативно-тактичної авіації Південного військового округу (ПВО) перекинуті на оперативні аеродроми на території Ставропілля, Кубані, Ростовської області Північної Осетії, Севастополя і Криму за планом масштабного навчання з управління авіацією та ППО», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на різних етапах буде задіяно понад 80 літаків і понад 60 вертольотів.

Раніше повідомлялося, що командувач військ Південного військового округу (ПВО) Росії генерал армії Олександр Дворников прибув до анексованого Криму для перевірки заходів бойової підготовки російського Чорноморського флоту.

МЗС України висловило протест Росії через військові навчання, які вона проводить у Криму.

Міністр оборони України Андрій Таран 17 липня повідомив депутатам Верховної Ради, що з урахуванням накопичення російських військ біля кордонів України під приводом проведення навчань «Кавказ-2020», українські військові також запланували стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020».

Низка експертів і політиків висловили думку про те, що під приводом згаданих військових навчань Росія може піти в наступ у бік України, в тому числі з території анексованого Криму.

У Кремлі цю інформацію заперечували.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму та припинити тимчасову окупацію території України.