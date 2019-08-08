У Криму є військові склади, що становлять загрозу для жителів – екскомандувач ВМС України

В анексованому Криму розташовані низка російських військових складів і баз, які становлять загрозу для місцевого населення, повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії екскомандувач Військово-морськими силами України в 2014-2016 роках Сергій Гайдук. Він сказав про це, коментуючи недавній вибух на складі боєприпасів у російському Ачинську.

«Мінно-торпедна база була в Троїцькій балці Севастополя, ракетна база – в районі Сахарної Головки й Інкермана, артилерійські склади – в Сухарній балці Севастополя ... Крім того, ми маємо інформацію про те, що загрозу представлятиме й об’єкт «Феодосія-13» поблизу Краснокам'янки. Там у радянські часи був склад для підготовки тактичних ядерних боєприпасів, і зараз там же певні підготовчі роботи ведуться», – сказав військовий експерт.

На думку Сергія Гайдука, до пожеж і вибухів на військових складах у Росії і в Україні призводять кілька основних факторів.

«Можна сказати по нашому національному досвіду, що є людський фактор. Друге – це недофінансування питань вибухобезпеки і пожежної безпеки. Всі ми знаємо російське «авось» – воно теж може бути одним із факторів, ну, і я не виключаю можливості проведення терористичних актів», – підсумував Гайдук.

12 людей шпиталізовані з пораненнями в результаті вибухів, які почалися 5 серпня на російській військовій базі в Сибіру і призвели до масової евакуації жителів з 20-кілометрової території.

Міністерство оборони Росії 5 серпня повідомило, що направило на боротьбу з пожежею на арсеналі 14 дистанційно керованих роботів.

Місцева влада в Ачинському районі Красноярського краю повідомила про евакуацію 11 тисяч людей.