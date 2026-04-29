У Севастополі всю ніч була тривога, у різних районах Криму лунали вибухи

У Севастополі протягом ночі 29 квітня лунав сигнал повітряної тривоги, а в різних районах окупованого Криму було чути вибухи, стрілянину і роботу ППО, повідомляють підконтрольна Росії влада і місцеві телеграм-канали.

Так, о 23:15 за місцевим часом підконтрольний РФ голова Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у місті оголошено повітряну тривогу. О 23:42 він заявив, що військові РФ нібито збили два дрони в районі Качі й Балаклавському районі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Підтверджень цієї заяви не було.

Пізніше Розвожаєв також оголосив про «морську небезпеку» нібито через ризик застосування морських дронів. Тривога тривала до 5:06 ранку.

О 8:42 Розвожаєв прозвітував, що всього протягом ночі ППО нібито знищила 23 БпЛА в районі Балаклавського муніципального округу й Північної сторони, а також три БЕКи (безекіпажні катери) на «великій відстані від берега». Перевірити достовірність цього твердження в умовах війни складно. Скільки дронів збити не вдалося, Розвожаєв не уточнив.

Зі свого боку, телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про численні вибухи в районах російських військових аеродромів «Кіровське», «Гвардійське», «Саки» й «Бельбек».

Крім того, повідомлялося про вибухи і стрілянину у Феодосії, на Старокримському полігоні, а також в Андріївці під Севастополем. Ця інформація також потребує додаткового підтвердження.

Від 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники й ракети. У більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.