В окупованому Криму повідомляють про арешт українця, затриманого на адмінкордоні

В окупованому Криму співробітники російського прикордонного управління ФСБ повідомляють про затримання громадянина України, який, як стверджують у відомстві, намагався потрапити на півострів за чужим паспортом.

Чоловіка затримали на кримському пункті пропуску «Джанкой», підконтрольному зараз російським службам.

«В бесіді з прикордонниками 25-річний житель Мелітополя зізнався, що прямував до Росії на заробітки за позиченим у друга паспортом, оскільки свій загубив. Він планував повернути документ справжньому власнику після успішного перетину кордону, відправивши його попутним транспортом», – мовиться у повідомленні відомства.

В управлінні ФСБ порушили відносно чоловіка кримінальну справу, йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Підтвердження даної інформації з інших джерел немає. Ім’я та прізвище заарештованого не повідомляють

На початку вересня повідомлялося про затримання російськими прикордонниками на адмінкордоні з Кримом двох осіб, один з них – житель Хмельницької області.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».