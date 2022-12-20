Крим: затриманих ФСБ братів Ахаєвих відпустили – активісти

Російські силовики відпустили Ернеста і Марлена Ахаєвих, затриманих вранці 19 грудня, повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За інформацією активістів, зараз брати разом із друзями й родичами прямують додому до села Тургенєве.

«Деталі про те, де активісти перебували весь день і що з ними відбувалося, будуть трохи згодом», – зазначили у «Кримській солідарності».

Раніше адвокатка Ліля Гемеджі у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії висловила побоювання, що силовики можуть катувати Ернеста і Марлена Ахаєвих. А молодший брат затриманих Амет заявив, що виявив геолокацію вилучених під час обшуку телефонів – вона вказала на будівлю ФСБ Росії в Джанкої.

У селі Медведівка Джанкойського району Криму вранці 19 грудня російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар, які живуть у цьому селі. Пізніше стало відомо про затримання Ернеста й Марлена Ахаєвих. Їхнього брата Амета не затримували.